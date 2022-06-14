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Візит Макрона до Києва залишається під питанням: розглядають кілька варіантів

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Остаточного рішення щодо візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Києва поки що не прийнято.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника уряду Франції Олівії Грегуар, пише France24.

За її словами, можливий візит президента Франції Еммануеля Макрона до Києва є одним із "кілька варіантів", які нині перебувають на столі переговорів.

Грегуар додала, що твердого рішення щодо цього ще не прийнято.

Як повідомлялось раніше, президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну вже цього тижня.

Так, Макрон планував відвідати Україну разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Хоча в Єлисейському палаці повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон не має твердих планів здійснити візит в Україну під час повномасштабного вторгнення Росії.

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Еммануель Макрон