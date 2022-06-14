ru ua
Вт, 14 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Візит Макрона до Києва залишається під питанням: розглядають кілька варіантів

Новость на русском →
Україна, Вівторок 14 червня 2022 18:26
Візит Макрона до Києва залишається під питанням: розглядають кілька варіантів Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Остаточного рішення щодо візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Києва поки що не прийнято.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника уряду Франції Олівії Грегуар, пише France24.

За її словами, можливий візит президента Франції Еммануеля Макрона до Києва є одним із "кілька варіантів", які нині перебувають на столі переговорів.

Грегуар додала, що твердого рішення щодо цього ще не прийнято.

Як повідомлялось раніше, президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну вже цього тижня.

Так, Макрон планував відвідати Україну разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Хоча в Єлисейському палаці повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон не має твердих планів здійснити візит в Україну під час повномасштабного вторгнення Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еммануель Макрон
NEWS
Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, - Politico
Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, - Politico
DAILY
Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає