Візит Макрона до Києва залишається під питанням: розглядають кілька варіантів

Остаточного рішення щодо візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Києва поки що не прийнято.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника уряду Франції Олівії Грегуар, пише France24 .

За її словами, можливий візит президента Франції Еммануеля Макрона до Києва є одним із "кілька варіантів", які нині перебувають на столі переговорів.

Грегуар додала, що твердого рішення щодо цього ще не прийнято.