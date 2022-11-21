Визит британского премьера в Киев и новые системы ПВО для Украины: новости за выходные

Премьер-министр Британии приехал в Украину и встретился с Зеленским

Премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Украину. Политик провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сунак в ходе встречи с президентом Украины анонсировал новый пакет военной помощи в размере 50 миллионов фунтов стерлингов. В него войдут 125 зенитных установок и техника для борьбы с иранскими беспилотниками.

По словам Зеленского, в ходе встречи политики обсудили возможности защиты украинской и европейской энергетической безопасности.

Зеленский провел заседание Ставки: обсудили планы освобождения украинских городов

В субботу, 19 ноября, прошло очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего Украины. Главным вопросом было освобождение оккупированных Россией территорий.

"Только что провел очередное заседание Ставки. Основные вопросы – это фронт. Обеспечение наших военных, ситуация на конкретных участках передовой и то, что мы планируем, чтобы увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке страны", - отметил президент Украины.

На территории Запорожской АЭС прозвучало более 10 взрывов, - МАГАТЭ

На территории Запорожской АЭС вчера вечером и сегодня раздалось более десятка мощных взрывов. В результате были повреждены некоторые здания и оборудование, но они не являются критическими для ядерной безопасности.

"Минувшей ночью и сегодня взрывы всколыхнули территорию Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС сообщают о более десяти взрывах из-за очевидного обстрела и повреждении некоторых зданий, систем и оборудования, но пока ни одно из них не является критическим для ядерной безопасности", - говорится в сообщении.

В Генштабе назвали причину частых масштабных воздушных тревог в Украине

Частые масштабные воздушные тревоги в Украине являются следствием полета белорусских истребителей МиГ-31К. Их можно оборудовать гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Отмечается, что Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию России против Украины и предоставляет врагу собственную инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Почти ежедневно самолеты совершают полеты в воздушном пространстве страны.

Гололедица и порывы ветра: какой будет погода в Украине сегодня

Часть областей Украины 21 ноября накроет мокрый снег и дождь. При этом на дорогах ожидается гололедица.

Сегодня на всей территории Украины облачно. Ночью в северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях снег, на остальной территории - дождь. Днем большинство регионов накрыт мокрый снег и дождь, лишь на юго-востоке и крайнем западе без осадков.

В Украине, кроме южных и юго-восточных областей, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, на юге днем местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области небольшой снег и дождь. Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега и гололеде. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.