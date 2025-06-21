Военнослужащий ТЦК сбил женщину в Звенигородке и скрылся: реакция военкомата
Военнослужащий Черкасского ТЦК и СП сбил велосипедистку в Звенигородке и скрылся с места ДТП. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черкасский областной ТЦК.
Сотрудники ТЦК рассказали, что авария произошла 19 июня. Водитель автомобиля "Volkswagen Passat" на улице Вячеслава Черновола в городе Звенигородка совершил наезд на 54-летнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия.
"Женщину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу", - отметили в военкомате.
Полицейские оперативно установили личность водителя, а также его местонахождение. После чего мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.
Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 и 135 Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.
"В суде решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", - отметили в ТЦК.
Кроме того, как пояснили военные, по данному факту также проводится служебное расследование. Черкасский ОТЦК и СП предоставляет необходимую информацию для органов национальной полиции с целью неотвратимости наказания для военнослужащего.
"Приносим искренние извинения потерпевшей по ситуации, которая произошла. Мы глубоко сожалеем об инциденте и желаем женщине скорейшего выздоровления", - добавили в центре.
Несчастные случаи связанные с ТЦК в Украине
Заметим, что вчера, 20 июня стало известно, что в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Харьковской области военнообязанный "по собственной неосторожности" выпал из окна третьего этажа.
До этого похожий случай был 12 мая, и опять же в Харькове. Однако в тот раз мужчина погиб после того, как выпрыгнул из окна третьего этажа территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Известно, что через несколько дней после трагического случая начальника районного ТЦК и его заместителя временно отстранили от работы.
Между тем, не так давно во Львовской области мобилизованный выпал из грузовика во время движения. Похожий случай этим летом произошел и в Киеве. Однако там мобилизованный упал с авто и погиб.
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