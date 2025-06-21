Военнослужащий ТЦК сбил женщину в Звенигородке и скрылся: реакция военкомата

Военнослужащий Черкасского ТЦК и СП сбил велосипедистку в Звенигородке и скрылся с места ДТП. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черкасский областной ТЦК .

Сотрудники ТЦК рассказали, что авария произошла 19 июня. Водитель автомобиля "Volkswagen Passat" на улице Вячеслава Черновола в городе Звенигородка совершил наезд на 54-летнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия.

"Женщину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу", - отметили в военкомате.

Полицейские оперативно установили личность водителя, а также его местонахождение. После чего мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 и 135 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

"В суде решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", - отметили в ТЦК.

Кроме того, как пояснили военные, по данному факту также проводится служебное расследование. Черкасский ОТЦК и СП предоставляет необходимую информацию для органов национальной полиции с целью неотвратимости наказания для военнослужащего.

"Приносим искренние извинения потерпевшей по ситуации, которая произошла. Мы глубоко сожалеем об инциденте и желаем женщине скорейшего выздоровления", - добавили в центре.