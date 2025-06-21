ua en ru
Сб, 21 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Военнослужащий ТЦК сбил женщину в Звенигородке и скрылся: реакция военкомата

Звенигородка, Суббота 21 июня 2025 20:22
UA EN RU
Военнослужащий ТЦК сбил женщину в Звенигородке и скрылся: реакция военкомата Фото: военнослужащий ТЦК сбил женщину (facebook.com kharkivpolice)
Автор: Карина Левицкая

Военнослужащий Черкасского ТЦК и СП сбил велосипедистку в Звенигородке и скрылся с места ДТП. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черкасский областной ТЦК.

Сотрудники ТЦК рассказали, что авария произошла 19 июня. Водитель автомобиля "Volkswagen Passat" на улице Вячеслава Черновола в городе Звенигородка совершил наезд на 54-летнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия.

"Женщину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу", - отметили в военкомате.

Полицейские оперативно установили личность водителя, а также его местонахождение. После чего мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 и 135 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

"В суде решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", - отметили в ТЦК.

Кроме того, как пояснили военные, по данному факту также проводится служебное расследование. Черкасский ОТЦК и СП предоставляет необходимую информацию для органов национальной полиции с целью неотвратимости наказания для военнослужащего.

"Приносим искренние извинения потерпевшей по ситуации, которая произошла. Мы глубоко сожалеем об инциденте и желаем женщине скорейшего выздоровления", - добавили в центре.

Несчастные случаи связанные с ТЦК в Украине

Заметим, что вчера, 20 июня стало известно, что в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Харьковской области военнообязанный "по собственной неосторожности" выпал из окна третьего этажа.

До этого похожий случай был 12 мая, и опять же в Харькове. Однако в тот раз мужчина погиб после того, как выпрыгнул из окна третьего этажа территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Известно, что через несколько дней после трагического случая начальника районного ТЦК и его заместителя временно отстранили от работы.

Между тем, не так давно во Львовской области мобилизованный выпал из грузовика во время движения. Похожий случай этим летом произошел и в Киеве. Однако там мобилизованный упал с авто и погиб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина ТЦК
Новости
Келлог убедил Лукашенко? Тихановский и другие политзаключенные вышли на свободу
Келлог убедил Лукашенко? Тихановский и другие политзаключенные вышли на свободу
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде