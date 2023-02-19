RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военный из Тернополя погиб через 4 дня после прибытия на фронт. ТЦК проведет проверку

Фото: Тернопольский ТЦК проводит проверку в связи с гибелью военнослужащего (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Мобилизированный житель Тернополя погиб через четыре дня после прибытия на фронт, в результате чего в соцсетях разразился скандал. В Тернопольском областном Территориальном центре комплектования пообещали провести проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольский областной ТЦК СП.

Что известно

Из информации в социальных сетях стало известно, что житель Тернополя Богдан Покитко во второй половине января получил повестку. После чего прошел комиссию и был призван на воєнную службу в Тернопольский объединенный городской ТЦК. 12 февраля Покотко был переведен на фронт, где погиб через 4 дня.

В настоящее время знакомые и родные погибшего обвиняют военкомат и мэра города в якобы недостаточной подготовке солдата.

Что говорят в военкомате

"Командование и личный состав территориальных центров комплектования и социальной поддержки Тернопольской области приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего солдата Богдана Покотко, который проходил службу в Тернопольском городском ТЦК СП и был частью нашего коллектива", - заявили в ТЦК.

Относительно призыва солдата Покотко в центре комплектования сообщили, что в соответствии с медицинской комиссией и уточнением данных он был пригоден проходить военную службу в рядах Вооруженных Сил Украины, поэтому был призван на военную службу по мобилизации в Тернопольский объединенный городской ТЦК СП на одну из должностей в роту охраны.

"12 февраля Покотка была переведена в новое место прохождения службы, где он погиб в результате боевых действий 16 февраля 2023 года", - пояснили в центре.

Сейчас в Тернопольском ТЦК назначена служебная проверка, по результатам которой будут установлены лица, отвечающие за подготовку и обучение личного состава.

Напомним, недавно в сети появилось видео гибели американского волонтера в Бахмуте. По предварительным данным, россияне целенаправленно атаковали машину медиков.

Напомним, 2 февраля, американский волонтер Пит Рид, помогавший мирным гражданам на Донбассе, погиб в Бахмуте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонецкТернопольТернопольский областной совет