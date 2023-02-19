Военный из Тернополя погиб через 4 дня после прибытия на фронт. ТЦК проведет проверку

Что известно

Из информации в социальных сетях стало известно, что житель Тернополя Богдан Покитко во второй половине января получил повестку. После чего прошел комиссию и был призван на воєнную службу в Тернопольский объединенный городской ТЦК. 12 февраля Покотко был переведен на фронт, где погиб через 4 дня.

В настоящее время знакомые и родные погибшего обвиняют военкомат и мэра города в якобы недостаточной подготовке солдата.

Что говорят в военкомате

"Командование и личный состав территориальных центров комплектования и социальной поддержки Тернопольской области приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего солдата Богдана Покотко, который проходил службу в Тернопольском городском ТЦК СП и был частью нашего коллектива", - заявили в ТЦК.

Относительно призыва солдата Покотко в центре комплектования сообщили, что в соответствии с медицинской комиссией и уточнением данных он был пригоден проходить военную службу в рядах Вооруженных Сил Украины, поэтому был призван на военную службу по мобилизации в Тернопольский объединенный городской ТЦК СП на одну из должностей в роту охраны.

"12 февраля Покотка была переведена в новое место прохождения службы, где он погиб в результате боевых действий 16 февраля 2023 года", - пояснили в центре.

Сейчас в Тернопольском ТЦК назначена служебная проверка, по результатам которой будут установлены лица, отвечающие за подготовку и обучение личного состава.