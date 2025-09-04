ua en ru
Военным за СЗЧ ужесточат ответственность: грозит срок от 5 до 10 лет

Четверг 04 сентября 2025 13:56
Военным за СЗЧ ужесточат ответственность: грозит срок от 5 до 10 лет Фото: срок добровольного возвращения на службу после СЗЧ уже исчек (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, согласна которому ужесточается ответственность за самовольное оставление части (СЗЧ) в условиях военного положения. Речь идет об уголовной ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседаний парламента.

Согласно законопроекту №13260, который поддержали 277 парламентариев, ужесточается и наказание военных за СЧЗ - срок от 5 до лет могут получить те, кто решился на самовольное лишение части.

Отметим, что срок добровольного возвращения покинувших часть военных истек 30 августа. После принятия законопроекта в целом суд не сможет применить смягчающую норму за СЗЧ.

Сейчас в условиях военного положения за совершение самовольного оставления воинской части предусмотрена дисциплинарная, административная и уголовная ответственности.

Выбор ответственности зависит от ситуации и обстоятельств, а также времени пребывания в СЗЧ. Обычно если лишение части длилось не более трех суток, за такое наказывали дисциплинарно, в виде "выговора" или "строгого выговора".

На период СЗЧ военного лишают всех видов денежного обеспечения, даже если речь идет о сроке до трех суток.

Стоит отметить, что при избрании меры пресечения военнослужащим за СЗЧ в виде содержания под стражей определяется залог и его размер. Сумма залога варьируется от 60 до более 200 тысяч гривен, в зависимости от квалификации дела.

Ранее мы писали подробно о наказании военных за СЧЗ, а также о том, можно ли избежать срока за данное нарушение.

Напомним, в ноябре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий наказание для военных, которые решили добровольно вернуться на службу после СЗЧ.

В апреле 2025 года срок добровольного возвращения на службу продлили - до 30 августа этого года. Позже Государственное бюро расследований (ГБР) создало алгоритм добровольного возвращения на службу.

