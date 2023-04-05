Военные РФ выполняют боевые задачи под страхом быть расстрелянными своими, - Маляр

"Если читать сегодняшние официальные сводки, то они действительно похожи на вчерашние. На самом же деле, за этими словами стоят активные действия наших защитников и круглосуточная работа штабов. Действительно, эпицентром боевых действий остается Восток", - написала Маляр.

По ее словам, там продолжаются наступательные действия врага по четырем направлениям - Лиманскому, Бахмутскому, Авдеевскому и Марьинскому.

"Врагу не удается достичь цели на Лиманском направлении. Несмотря на горячие бои действия врага, так же безуспешны на Авдеевском и Марьинском направлениях. Наши воины отбивают десятки атак в сутки", - сообщила замминистра.

Она отметила, что российская армия не оставляет цели захватить Бахмут.

"Враг использует для этого не только узников Вагнера, но и другие профессиональные подразделения. Они выполняют боевые задачи под страхом быть расстрелянными своими", - добавила Маляр.

В то же время, по ее словам, с нашей стороны ситуация полностью контролируется. Командование непрерывно производит оценку оперативной обстановки и принимает необходимые решения.