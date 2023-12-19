Военные РФ обстреляли Купянский район: есть раненая (фото)

Правоохранители установили, что сегодня, 19 декабря, около 11:00 российская армия произвела артиллерийский обстрел поселка Купянск-Узловой. В результате чего местная жительница получила ранения.

В поселке также повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и больница.

Ситуация на фронте

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отразили 21 атаку противника на Бахмутском направлении, удерживают занятые позиции на Херсонском направлении. Ракетные войска поразили 2 района дистанционного минирования противника.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях продолжаются самые жестокие бои. Российские оккупанты преобладают как в вооружении, так и в личном составе.

Мы также сообщали, что на днях украинские военные уничтожили две саперные группы противника на Купянском направлении.

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