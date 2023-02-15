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Военные объяснили, почему жителей Одессы периодически слышат взрывы или стрельбу

Иллюстративное фото: военные объяснили, почему жителей Одессы периодически слышат взрывы или стрельбу (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Жители Одессы могут периодически слышать звуки взрывов или стрельбы, не связанные с действиями российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

Военный объяснил, что одесситы могут слышать взрывы из-за учения военных.

"Они постоянно отрабатывают свое мастерство и совершенствуют свои навыки и бесшумно это сделать нельзя. Но и переживать из-за таких звуков не стоит", отметил Назаров.

Так, например, 8 февраля местные СМИ сообщали о взрыве в центре Одессы. Однако позже выяснилось, что он связан с обучением военных.

РБК-Украина также сообщало, что во время массированной атаки 10 февраля силы ПВО сбили четыре иранских дрона и 13 российских ракет в Одессе и области.

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