RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военные показали остатки сбитого российского "Ланцета"

Фото: российский боеприпас "Ланцет" (mil.in.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 13 мая, украинские военные показали остатки "Ланцета" после работы огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушного командования "Юг".

"А вот и результат боевой работы воинов мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг", - говорится в заявлении.

По словам пресс-службы воздушного командования, на видео все остатки российского "Ланцета".

Напомним, украинские военные сегодня показали фрагменты жесткого боя во время штурма в Донецкой области.

Также мы писали, что в воздушных силах отреагировали на данные CNN о попытке уничтожения системы Patriot.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныХерсонская область