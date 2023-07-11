Беларусь провела учения со стрельбами у границы Литвы во время саммита НАТО (фото)

"На Гожском полигоне у военнослужащих 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады проходят комплексные тактические занятия с боевыми стрельбами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время занятий мотострелковые отделения отработали вопросы "блокирования и уничтожения условного противника", установления минных полей строевым расчетом, поражения цели из вооружения БМП-2 и штатного стрелкового оружия.

Фото: обучение армии Беларуси (t.me/modmilby)

Также военнослужащие армии Беларуси отработали "нанесение огневого поражения с использованием учебного боеприпаса", сбрасываемого с квадрокоптера.

Гожский полигон находится вблизи города Гродно, который расположен вблизи границы с Польшей и Литвой.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Напомним, что сегодня в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, который продлится и завтра. На нем союзники собрались, прежде всего, для того, чтобы определить будущее Украины в Альянсе и ее борьбу с российской агрессией. А именно в контексте его военной поддержки. Как анонсировали партнеры, на этом саммите будет согласован новый пакет военной помощи НАТО для Украины.

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Ситуация в Беларуси

В прошлом году военное командование Беларуси устроило проверку возможности начала мобилизации в нескольких регионах. По данным белорусских СМИ, в случае объявления в Беларуси военного положения и перехода страны на "военные рельсы" для нужд армии будут работать 1,5 млн человек.

Недавно в Беларуси провели так называемое "мобилизационное обучение". Оно проходило в Минской области и длилось 10 дней до 30 июня.

Сегодня стало известно, что власти Беларуси хотят, чтобы наемники частной военной компании "Вагнера", которых разместят в стране, обучали белорусских солдат.