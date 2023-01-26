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Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области из минометов и гранатометов

Фото: Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области из минометов и гранатометов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 26 января, российские военные обстреляли приграничье Сумской области. Они наносили удары из минометов и гранатометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

"В течение дня россияне обстреляли Белопольскую и Великописаревскую громады", - говорится в сообщении.

В частности:

  • Белопольскую громаду оккупанты обстреляли дважды. По Павловке россияне били из минометов (11 прилетов), а также из гранатомета (6 прилетов) обстреляли Волфино.
  • Великописаревскую громаду прокремлевские войска обстреляли из миномета. Зафиксировано два прилета.

"Во всех случаях без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне российские военные обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии.

Кроме того, 25 января российские военные к вечеру дважды обстреляли две общины Сумской области.

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