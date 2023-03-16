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Войска РФ обстреляли из минометов и гранатометов Сумскую область

Фото: Войска РФ обстреляли из минометов и гранатометов Сумскую область (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 16 марта, российские оккупационные войска обстреляли две общины в Сумской области. Оккупанты наносили удары из минометов и гранатометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Сумской ОВА в Telegram.

Так, россияне обстреляли Белопольскую общину из миномета (восемь "прилетов") и АГС-17 (около 90 "выстрелов").

Также под вражеский минометный обстрел попала Шалыгинская община - было 43 "прилета".

В результате обстрелов никто не пострадал.

"По сообщениям военных, сейчас оперативная обстановка на границе Сумщины контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня после обеда оккупанты обстреляли населенный пункт Стариково в Сумской области из минометов.

Кроме того, вчера россияне обстреляли четыре общины Сумской области из минометов и артиллерии.

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