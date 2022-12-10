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На войне, защищая Украину, погиб еще один белорусский доброволец

Фото: Алексей Авдеенко (t.me/Hajun_BY)
Автор: Сергей Пышкин

Защищая Украину на Бахмутском направлении, погиб белорусский доброволец Алексей Авдеенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Белорусский Гаюн".

Авдеенко с позывным "Якуб" погиб еще 4 декабря.

"Алексей Авдеенко был добровольцем тактической группы "Беларусь" и подписал контракт с ВСУ. Авдеенко с первых дней войны активно участвовал в обороне Украины", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что известно о гибели уже 16-белорусских добровольцев, которые защищали Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Украине также погиб гражданин Японии, вступивший в ряды Вооруженных сил Украины и принимавший участие в боевых действиях.

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