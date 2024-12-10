На войне погиб защитник Украины и режиссер монтажа Олег Сарело
На фронте, защищая Украину, погиб военнослужащий ВСУ, режиссер монтажа проекта "Реальная история" Олег Сарело.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию проекта в Facebook.
Что известно о жизни и службе Олега Сарело
"Друзья, сегодня делимся с вами бесконечно печальной новостью. На фронте погиб режиссер монтажа, член нашей команды Олег Сарело", - рассказали в проекте вечером понедельника, 9 декабря.
Отмечается, что мужчина вырос в Приморске - городе недалеко от Бердянска, который находится под временной оккупацией.
"К проекту "Реальная история" Олег присоединился два года назад. Тогда мы получили в команду надежного, безотказного, чрезвычайно скромного и бесспорно талантливого человека. Это был полный метч", - вспомнили коллеги погибшего.
Уточняется, что Олег "всегда чувствовал", что хотели сказать в эпизоде, какое настроение передать.
"Мы научились понимать друг друга без слов. А главное - всегда знали, что Олег не подведет", - подчеркнули в "Реальной истории".
В проекте отметили, что Сарело рос профессионально и учился новому.
"Он мечтал стать режиссером и сам писать. Делал свою работу с любовью и фантазией, выкладывался по полной. Вместе с ним вырастал и наш проект. Множество теплых комментариев писали нам вы, наши зрители, о хорошо подобранном видеоряде и музыке. На самом деле это бесценно - иметь такого человека рядом", - рассказали украинцам.
Пол года назад Олег Сарело присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Служил он в 72-й отдельной механизированной бригаде.
"Мы ощущали эту потерю в команде, но очень гордились нашим героем. Теперь мы чувствуем глубокую потерю, потому что нашего Олега не стало", - добавили в проекте.
Уточняется, что у павшего воина остались 10-летний сын Иван и жена Катерина.
"Мы выражаем искренние соболезнования семье. Спасибо тебе, герой! Почивай с миром", - подытожили в "Реальной истории".
Сообщение о гибели военнослужащего (скриншот: facebook.com/Реальна Історія)
Следует отметить, что по данным Института массовой информации (ИМИ), Олег Сарело стал 94 медийщиком, погибшим в результате полномасштабной агрессии России.
Напомним, ранее мы рассказывали, что на войне погиб известный шеф-повар Сергей Пантак.
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