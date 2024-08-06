RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На войне погиб известный шеф-повар Сергей Пантак

У погибшего остались жена, дочь и родители (фото: facebook.com/kabanos.restaurant)
Автор: Ирина Костенко

На фронте погиб известный шеф-повар херсонского ресторана "Кабанос" Сергей Пантак.

РБК-Украина рассказывает, что известно о трагическом событии.

Что известно о смерти Сергея Пантака

О смерти защитника Украины сообщила херсонская волонтер Юлия Киселева.

"Друзья, сегодня утром Херсон потерял одного из лучших его жителей. Погиб наш друг Сергей Пантак, который защищал нашу страну и боролся за нашу Волю до последнего", - говорится в ее сообщении в Facebook от 4 августа.

Отмечается, что с разрешения семьи павшего бойца была открыта "банка" для помощи его родным.

Кроме того, Киселева поделилась номером карты monobank: 5375411220530690.

"Присоединитесь, пожалуйста, потому что это меньшее, чем мы с вами можем отблагодарить Сережу за его героизм и мужество! Соболезнования всем, кто знал этого прекрасного, талантливого героя с большим, добрым сердцем", - написала волонтер.

Пост Киселевой (скриншот: facebook.com/yulia.kiselyova2)

В комментариях к сообщению она опубликовала также фотографию Сергея на рабочем месте - в ресторане "Кабанос".

"Лучшие отдают свои жизни ради нас с вами", - подытожила Киселева.

Сергей Пантак (фото: facebook.com/yulia.kiselyova2)

Стоит отметить, что шеф-повара ресторана "Кабанос" Пантака неоднократно отмечали национальной кулинарной премией Ukrainian Culinary Faces. В 2021 году по ее результатам Сергей вошел в сотню лучших кулинаров страны.

В начале полномасштабного вторжения РФ он вместе с коллегами готовил в Херсоне для врачей, пациентов и людей, находившихся в бомбоубежищах (они ежедневно кормили обедами от 200 до 300 человек).

Позже Пантак присоединился к 196-му отдельному батальону 124-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ - как пилот FPV-дронов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на фронте погиб музыкант и актер Игорь Воронко.

Читайте также, что известно о погибшем волонтере и боевом медике Питере Фуше из Великобритании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Умер