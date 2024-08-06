На войне погиб известный шеф-повар Сергей Пантак

Что известно о смерти Сергея Пантака

О смерти защитника Украины сообщила херсонская волонтер Юлия Киселева.

"Друзья, сегодня утром Херсон потерял одного из лучших его жителей. Погиб наш друг Сергей Пантак, который защищал нашу страну и боролся за нашу Волю до последнего", - говорится в ее сообщении в Facebook от 4 августа.

Отмечается, что с разрешения семьи павшего бойца была открыта "банка" для помощи его родным.

Кроме того, Киселева поделилась номером карты monobank: 5375411220530690.

"Присоединитесь, пожалуйста, потому что это меньшее, чем мы с вами можем отблагодарить Сережу за его героизм и мужество! Соболезнования всем, кто знал этого прекрасного, талантливого героя с большим, добрым сердцем", - написала волонтер.

Пост Киселевой (скриншот: facebook.com/yulia.kiselyova2)

В комментариях к сообщению она опубликовала также фотографию Сергея на рабочем месте - в ресторане "Кабанос".

"Лучшие отдают свои жизни ради нас с вами", - подытожила Киселева.

Сергей Пантак (фото: facebook.com/yulia.kiselyova2)

Стоит отметить, что шеф-повара ресторана "Кабанос" Пантака неоднократно отмечали национальной кулинарной премией Ukrainian Culinary Faces. В 2021 году по ее результатам Сергей вошел в сотню лучших кулинаров страны.

В начале полномасштабного вторжения РФ он вместе с коллегами готовил в Херсоне для врачей, пациентов и людей, находившихся в бомбоубежищах (они ежедневно кормили обедами от 200 до 300 человек).

Позже Пантак присоединился к 196-му отдельному батальону 124-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ - как пилот FPV-дронов.