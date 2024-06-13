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На войне погиб известный фехтовальщик Ростислав Ливач

Ростислав Ливач погиб в 37 лет (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

На войне погиб кандидат в мастера спорта по фехтованию на саблях Ростислав Ливач.

РБК-Украина рассказывает, что известно об этом трагическом событии, а также жизни и достижениях Ростислава.

Сообщение о гибели

О трагической гибели Ростислава Ливача стало известно из сообщения НОК Украины в Facebook.

"С началом полномасштабного российского вторжения Ростислав защищал Украину в рядах 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Едельвейс" оперативного командования "Захід" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, а впоследствии - в составе 78-го отдельного десантно-штурмового полка "Герць" Десантно-штурмовых войск ВСУ. Погиб 6 июня", - рассказали в НОК.

Пост НОК Украины (скриншот: facebook.com/olympicua)

Заведующий кафедрой фехтования, бокса и национальных единоборств Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского Василий Бусол в группе "Федерація фехтування Львівської області" подтвердил, что Ливач погиб на войне с российскими оккупантами.

Жизнь и достижения Ростислава Ливача

Ростислав родился 25 января 1987 года.

После окончания средней общеобразовательной школы №59 учился во Львовском государственном университете физической культуры, где получил квалификацию бакалавра и специалиста по олимпийскому и профессиональному спорту.

"Был хорошим, дисциплинированным студентом, добрым и открытым в отношениях с друзьями и преподавателями", - поделился Бусол.

Отмечается, что Ливач - кандидат в мастера спорта по фехтованию на саблях, участник Всеукраинских соревнований, победитель и многократный призер чемпионатов Львовской области.

С началом полномасштабного вторжения российских захватчиков в Украину спортсмен в течение двух лет защищал родную землю в составе штурмовой бригады ВСУ.

"Фехтовальное сообщество Львовской области выражает искренние соболезнования родным и близким Ростислава. Вечная и светлая память Герою! Герои не умирают", - подчеркнул заведующий кафедрой фехтования.

Согласно его данным, прощание с Ростиславом состоялось 12 июня 2024 года.

Подробности о жизни Ливача (скриншот: facebook.com/Федерація фехтування Львівської області)

Напомним, ранее мы рассказывали о 10-летней обороне Авдеевки.

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