На войне погиб выдающийся инженер Института ядерных исследований НАН Сергей Чередник: что известно

Сообщение о смерти

О смерти Чередника сообщила Национальная академия наук Украины на своей странице в Facebook.

Известно, что боец Национальной гвардии и ведущий инженер Института ядерных исследований погиб "выполняя боевое задание по защите территориальной целостности и государственного суверенитета Украины вблизи села Георгиевка Донецкой области".

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Сергея Валентиновича Чередника. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, коллег, боевых побратимов, всех, кто знал, любил и чтил его. Вечная память и слава украинскому воину, который защищал родную Украину и каждого из нас", - говорится в сообщении.

Жизнь и достижения Сергея Чередника

Сергей Валентинович Чередник родился 24 июня 1965 года в городе Житомир.

Окончил Киевский политехнический институт по специальности "оптика и оптико-электронное приборостроение".

С октября 2013 года работал в Институте ядерных исследований НАН Украины:

сперва - в отделе изохронного циклотрона У-240

позже (после реорганизации отделов) - в отделе ядерных реакций

"Научное сообщество потеряло замечательного специалиста в области ядерной электроники и физики пучков заряженных частиц, талантливого инженера, который вместе с коллегами разработал, ввел в эксплуатацию и на протяжении многих лет поддерживал в рабочем состоянии источник ионов ускорителя У-240, необходимый для выполнения научных исследований", - рассказали в НАН.

Отмечается, что Чередник был неимоверно трудолюбив и всегда решителен в своем выборе.

"Сергей Валентинович был чутким и добрым человеком, настоящим патриотом Украины, обладал четкой жизненной позицией, чувством собственного достоинства и долга перед Родиной", - добавили в академии.

Прощание с выдающимся инженером

Согласно информации НАН Украины, ученый погиб еще 28 мая 2024 года.

Простились с погибшим воином 7 июня 2024 года в конференц-зале Института ядерных исследований НАН Украины в Киеве.

"Дань человеку, который добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины и защищал нашу землю и наше относительное спокойствие от вражеского нашествия, отдали работники не только Института ядерных исследований, но и соседних учреждений Национальной академии наук", - уточнили в сообщении.

Отмечается, что похоронили героя на Лесном кладбище в Киеве.

Публикация НАН Украины (скриншот: facebook.com/NASofUkraine)