На войне погиб украинский писатель и киносценарист Мирослав Герасимович

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве в результате тяжелого ДТП погиб Майк Меоли - американский военный, парамедик и известный тренер по тактической медицине. Он активно внедрял современные стандарты экстренной медицины, основал сеть тренинговых центров NAEMT в Украине и обучал украинским военным методам спасения на поле боя.

Также мы рассказывали, что в боях за Украину погиб 22-летний Каллум Тиндал-Дрейлер, гражданин Великобритании и боец Интернационального легиона. Его жизнь оборвалась 5 ноября во время обороны надзорного пункта. До службы в Украине Каллум окончил военный колледж и работал в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

РБК-Украина сообщала о гибели актера Петра Великого, много лет посвятившего работе в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре им. Т. Шевченко. После начала полномасштабного вторжения в РФ он покинул театральную сцену, чтобы стать на защиту Украины.

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