На войне погиб украинский писатель и киносценарист Мирослав Герасимович

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение его брата Тараса Кулика на странице Facebook.

Мирослав Герасимович родился 29 ноября 1967 в Луцке. Он был известным деятелем искусства, основателем Школы Вольных Искусств им. Вечернего Пространства. Окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

По его словам, Мирослав погиб 25 ноября за четыре дня до своего дня рождения. 29 ноября ему должно было исполниться 57 лет.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве в результате тяжелого ДТП погиб Майк Меоли - американский военный, парамедик и известный тренер по тактической медицине. Он активно внедрял современные стандарты экстренной медицины, основал сеть тренинговых центров NAEMT в Украине и обучал украинским военным методам спасения на поле боя.

Также мы рассказывали, что в боях за Украину погиб 22-летний Каллум Тиндал-Дрейлер, гражданин Великобритании и боец Интернационального легиона. Его жизнь оборвалась 5 ноября во время обороны надзорного пункта. До службы в Украине Каллум окончил военный колледж и работал в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

РБК-Украина сообщала о гибели актера Петра Великого, много лет посвятившего работе в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре им. Т. Шевченко. После начала полномасштабного вторжения в РФ он покинул театральную сцену, чтобы стать на защиту Украины.

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