На войне погиб поэт-модернист Алексей Беспальцев

На фронте, защищая Украину, погиб военнослужащий, поэт и прозаик Алексей Беспальцев.
РБК-Украина рассказывает, что известно об этом трагическом событии.
Согласно информации харьковской медиагруппы "Накипіло", опубликованной в Facebook, известный в литературно-художественных кругах поэт и прозаик Алексей Беспальцев погиб на днях в Харьковской области.
"Алексей был мобилизован, год воевал на Покровском направлении, позже - под Купянском", - рассказали там.
Уточняется, что Беспальцеву было 34 года.
"Почти всегда в пестрых шапках и яркой одежде, с нервом в прозе и в подаче материала на сцене. Пронзительно честный в творчестве и сам с собой. Непредсказуемый, острый и остроумный. Человек, который отлично разбирался в пиве. Незаурядный талант - таким будет помниться творец", - уточняется в заметке.
Отмечается, что еще несколько недель назад в разговоре с журналисткой он сказал так: "Меня жизнь тр**нула жестко, но я остался тем нестандартом, каким и существовал".
Сообщение о гибели Беспальцева (скриншот: facebook.com/nakipelovo)
Бывшие коллеги и друзья-творцы также вспоминают погибшего защитника Украины с теплом.
"Пишут, что на Харьковском направлении погиб Алексей Беспальцев. Резкий и талантливый поэт. Человек, который отлично разбирался в пиве. Часть семьи Black Door Pub и Red Door Pub, и просто очень классный чувак. Вечная память", - написал Alex Sedov.
Пост пользователя Alex Sedov (скриншот: facebook.com/alex.sedov.50)
"Леха, мы так и не сделали крупнейшего проекта, который бы взорвал все интернеты из существующих. Ужас ... Светлая память тебе, Друг! Здесь - на фотографии - мы улыбаемся! Мы посмеемся еще вместе не раз", - добавил С. Т. Науменко и опубликовал соответствующее фото.
Алексей Беспальцев в мирной жизни (фото: facebook.com/С. Т. Науменко)
"Тип бы не хотел, чтобы мы все сухарились. Он был веселым и энергичным. Всегда любил фильмы, музыку, поэзию, трэш, выпить и кататься на велосипеде. Он был и будет лучшим. Лучший Президент Харькова, Король Харьковского трэша и андеграунда - Алексей "Шляпа" Беспальцев", - процитировала одного из его знакомых неправительственная организация PEN Ukraine.
Публикация PEN Ukraine (скриншот: facebook.com/penclubua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что на фронте погиб защитник Украины и режиссер монтажа Олег Сарело.
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