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На войне погиб поэт-модернист Алексей Беспальцев

Среда 25 декабря 2024 15:32
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На войне погиб поэт-модернист Алексей Беспальцев Алексей Беспальцев погиб на фронте (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

На фронте, защищая Украину, погиб военнослужащий, поэт и прозаик Алексей Беспальцев.

РБК-Украина рассказывает, что известно об этом трагическом событии.

Что известно о жизни и гибели Беспальцева

Согласно информации харьковской медиагруппы "Накипіло", опубликованной в Facebook, известный в литературно-художественных кругах поэт и прозаик Алексей Беспальцев погиб на днях в Харьковской области.

"Алексей был мобилизован, год воевал на Покровском направлении, позже - под Купянском", - рассказали там.

Уточняется, что Беспальцеву было 34 года.

"Почти всегда в пестрых шапках и яркой одежде, с нервом в прозе и в подаче материала на сцене. Пронзительно честный в творчестве и сам с собой. Непредсказуемый, острый и остроумный. Человек, который отлично разбирался в пиве. Незаурядный талант - таким будет помниться творец", - уточняется в заметке.

Отмечается, что еще несколько недель назад в разговоре с журналисткой он сказал так: "Меня жизнь тр**нула жестко, но я остался тем нестандартом, каким и существовал".

На войне погиб поэт-модернист Алексей БеспальцевНа войне погиб поэт-модернист Алексей Беспальцев

Сообщение о гибели Беспальцева (скриншот: facebook.com/nakipelovo)

Бывшие коллеги и друзья-творцы также вспоминают погибшего защитника Украины с теплом.

"Пишут, что на Харьковском направлении погиб Алексей Беспальцев. Резкий и талантливый поэт. Человек, который отлично разбирался в пиве. Часть семьи Black Door Pub и Red Door Pub, и просто очень классный чувак. Вечная память", - написал Alex Sedov.

На войне погиб поэт-модернист Алексей Беспальцев

Пост пользователя Alex Sedov (скриншот: facebook.com/alex.sedov.50)

"Леха, мы так и не сделали крупнейшего проекта, который бы взорвал все интернеты из существующих. Ужас ... Светлая память тебе, Друг! Здесь - на фотографии - мы улыбаемся! Мы посмеемся еще вместе не раз", - добавил С. Т. Науменко и опубликовал соответствующее фото.

На войне погиб поэт-модернист Алексей Беспальцев

Алексей Беспальцев в мирной жизни (фото: facebook.com/С. Т. Науменко)

"Тип бы не хотел, чтобы мы все сухарились. Он был веселым и энергичным. Всегда любил фильмы, музыку, поэзию, трэш, выпить и кататься на велосипеде. Он был и будет лучшим. Лучший Президент Харькова, Король Харьковского трэша и андеграунда - Алексей "Шляпа" Беспальцев", - процитировала одного из его знакомых неправительственная организация PEN Ukraine.

На войне погиб поэт-модернист Алексей Беспальцев

Публикация PEN Ukraine (скриншот: facebook.com/penclubua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что на фронте погиб защитник Украины и режиссер монтажа Олег Сарело.

Читайте также, что известно о погибшем волонтере и боевом медике Питере Фуше из Великобритании.

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