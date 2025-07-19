На войне погиб Константин Оборин: что известно о летчике из Одессы

Он рассказал, что Оборин был ветераном войны в Афганистане, участником современной борьбы за независимость Украины, директором авиаклуба "Одесса", волонтером, наставником, а также человеком "большой души и отваги".

"Константин прошел сквозь афганский ад, но не озлобился - наоборот, посвятил себя служению и поддержке других. Он стал символом реабилитации и надежды для ветеранов, даря новые смыслы через парашютный спорт, полеты и искреннее человеческое внимание. Его жизненная философия - "воздух лечит" - стала крылом для многих", - пишет Труханов.

Чем запомнился военный

В частности, в 2014 году, рискуя собственной жизнью, Константин вывез из плена 29 украинских военных.

Уже в 2022 году, поднявшись в небо над Одессой, военных выполнил последнюю волю своего ученика - героя Украины Владислава Бувалкина - развеять его прах над городом.

В этом году мэр Одессы Геннадий Труханов наградил полковника Оборина ордером Григория Маразли ІІІ степени. Он рассказал, что был знаком с военным много лет.

Фото: летчик Константин Оборин (t.me/truonline)

"Константин был не просто военным - он был другом, наставником, волонтером, примером. Мы были знакомы еще с 90-х годов, и наши пути за эти годы часто пересекались", - сообщает Труханов.

Мэр Одессы рассказал, что они неоднократно общались о ветеранской политике, поддержке военных, реабилитации и достойном чествовании тех, кто защищает Украину. Он добавил: "Его опыт и искренность были бесценными".

По словам Труханова, в последнее время они почти не виделись. В частности, военный в свои 63 года продолжал выполнять боевые задачи, и на одном из них погиб.

"Его смерть - мучительная потеря для всей Одессы, для тех, кому он был светом, опорой, примером. Выражаю искренние соболезнования семье, близким и всем, кто знал Константина. Его имя - в памяти, в небе, в наших сердцах", - резюмировал Труханов.