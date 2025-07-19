ua en ru
Сб, 19 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На войне погиб Константин Оборин: что известно о летчике из Одессы

Суббота 19 июля 2025 18:43
UA EN RU
На войне погиб Константин Оборин: что известно о летчике из Одессы Фото: летчик Константин Оборин (t.me/truonline)
Автор: Эдуард Ткач

В российско-украинской войне во время боевого задания погиб украинский летчик из Одессы Константин Оборин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Одессы Геннадия Труханова.

Он рассказал, что Оборин был ветераном войны в Афганистане, участником современной борьбы за независимость Украины, директором авиаклуба "Одесса", волонтером, наставником, а также человеком "большой души и отваги".

"Константин прошел сквозь афганский ад, но не озлобился - наоборот, посвятил себя служению и поддержке других. Он стал символом реабилитации и надежды для ветеранов, даря новые смыслы через парашютный спорт, полеты и искреннее человеческое внимание. Его жизненная философия - "воздух лечит" - стала крылом для многих", - пишет Труханов.

Чем запомнился военный

В частности, в 2014 году, рискуя собственной жизнью, Константин вывез из плена 29 украинских военных.

Уже в 2022 году, поднявшись в небо над Одессой, военных выполнил последнюю волю своего ученика - героя Украины Владислава Бувалкина - развеять его прах над городом.

В этом году мэр Одессы Геннадий Труханов наградил полковника Оборина ордером Григория Маразли ІІІ степени. Он рассказал, что был знаком с военным много лет.

Фото: летчик Константин Оборин (t.me/truonline)

"Константин был не просто военным - он был другом, наставником, волонтером, примером. Мы были знакомы еще с 90-х годов, и наши пути за эти годы часто пересекались", - сообщает Труханов.

Мэр Одессы рассказал, что они неоднократно общались о ветеранской политике, поддержке военных, реабилитации и достойном чествовании тех, кто защищает Украину. Он добавил: "Его опыт и искренность были бесценными".

По словам Труханова, в последнее время они почти не виделись. В частности, военный в свои 63 года продолжал выполнять боевые задачи, и на одном из них погиб.

"Его смерть - мучительная потеря для всей Одессы, для тех, кому он был светом, опорой, примером. Выражаю искренние соболезнования семье, близким и всем, кто знал Константина. Его имя - в памяти, в небе, в наших сердцах", - резюмировал Труханов.

Напомним, 29 июня президент Украины Владимир Зеленский посмертно дал звание Герой Украины пилоту Максиму Устиненко, который погиб в тот день во время отопления массированной атаки РФ по нашей стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война в Украине
Новости
Возле Запорожской АЭС поднялся столб густого дыма: что известно
Возле Запорожской АЭС поднялся столб густого дыма: что известно
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе