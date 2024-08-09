На войне погиб командир воинской части, подполковник ВСУ Олег Пигулевский

Что известно о смерти Олега Пигулевского

О смерти защитника Украины сообщила Володарская поселковая территориальная община Белоцерковского района Киевской области.

"С большим сожалением вынуждены сообщить о гибели Защитника Украины, командира воинской части, командира отдельного стрелкового батальона отдельной механизированной бригады армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, подполковника Олега Георгиевича Пигулевского, уроженца села Городище-Пустоваровское", - говорится в сообщении общины в Facebook.

Уточняется, что мужчина погиб 2 августа 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Новогродовка Покровского района Донецкой области - будучи верным военной Присяге на верность Украинскому народу, мужественно исполнив военный долг в бою за Украину, ее свободу и независимость.

У Пигулевского остались: мама, жена, дочь, сын, а также двое внучек.

Отмечается, что он будет похоронен в городе Белая Церковь, а место, дата и время прощания - будут сообщены позже.

О гибели защитника Украины сообщил также депутат от "Радикальной партии" и военнослужащий Олег Ляшко.

"Погиб мой боевой побратим, командир батальона Олег Пигулевский. Мы с ним познакомились и подружились в прошлом году на Двуречке, он даже сопровождал нас на задание. Все удивлялся, что мы с ним ночью в 400 метрах от пид**ов. Очень человечный и грамотный был комбат. Вечная память и слава, друг", - написал он в своей соцсети и выложил совместное фото.

Пост Ляшка (скриншот: facebook.com/O.Liashko)

Основное о жизни и достижениях защитника Украины

Пигулевский Олег Георгиевич родился 1 июля 1972 года в селе Городище-Пустоваровское.

В 1989 году окончил местную среднюю школу, а в 1990 году поступил в Новосибирское высшее общее военное командное училище, которое успешно окончил в 1994 году, получив звание "лейтенант".

В 1994 году женился. С 1998 года по 2004 год проходил службу в рядах ВСУ на разных должностях, в том числе был начальником штаба разведывательного батальона 72-й механизированной дивизии.

14 марта 2022 года на основании указа президента "Об общей мобилизации" был призван на военную службу на должность командира отдельного стрелкового батальона.

В сжатые сроки сформировал батальон и с 1 апреля 2022 года руководил занятием батальонного района обороны и его оборудованием в составе Группировки сил и средств обороны города Киева в районе населенного пункта Новые Петровцы Вышгородского района, а позже - в районе населенных пунктов Згуровка, Новая Александровка Броварского района Киевской области - на втором рубеже обороны города Киев.

Со 2 по 16 января 2023 года умело и профессионально руководил действиями подразделений батальона и непосредственно участвовал в обороне населенного пункта Клищеевка Бахмутского района Донецкой области.

В сверхсложных условиях сумел достичь выполнения боевых задач по удержанию позиций на восточных и юго-восточных окраинах Клищеевки с наименьшими потерями.

С 17 января по 17 февраля 2023 года организовывал оборону Купянска (получив 31 января - при исполнении служебных обязанностей в районе населенного пункта Двуречная - контузию, но оставшись в строю).

С 18 февраля 2023 года организовал оборону на правом берегу реки Оскил, севернее населенного пункта Двуречная Купянского района Харьковской области, и руководил батальонным районом обороны в непосредственном столкновении с противником.

Благодаря умелым действиям батальона противнику ни разу не удавалось прорвать первый рубеж линии обороны.

Приказом Министерства обороны Украины Пигулевский был награжден отличием "Именное огнестрельное оружие".

Пост Володарской поселковой территориальной общины (скриншот: facebook.com/Володарська громада.Офіційна сторінка)