RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На войне погиб бывший тренер баскетбольных клубов Дмитрий Марховский

Фото: Дмитрий Марховский (kyiv-basket.com.ua)
Автор: Ольга Маджумдар

На войне погиб бывший тренер баскетбольных клубов Дмитрий Марховский. На фронте он был боевым медиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию отца героя Олега Марховского в Facebook.

Дмитрий Марховский был тренером по физической подготовке столичных баскетбольных клубов "Киев-Баскет" и "Будівельник". Он мобилизовался в конце сентября 2023 года. На фронте он спасал собратьев в качестве боевого медика.

"Ровно 31 год назад в этот день в роддоме №1 в Киеве на славных Печерских склонах Днепра родился мой сын Дмитрий. Занимался любимым делом еще с подросткового возраста - играл в баскетбол и профессионально тренировал баскетболистов", - написал Олег Марховский.

По словам отца, Дмитрий погиб в январе 2024 года во время боя под селом Роботино в Запорожье.

"В январе этого года пошел на небеса, защищая то, что было ему дороже всего: свой город, свою семью, свою Землю, свои ценности", - рассказал о сыне Олег Михновский.

Последними словами Дмитрия, по словам очевидцев, была фраза: "Со мной все в порядке, могу продолжать оказывать помощь".

Напомним, мы писали, что погибшая госпитальер Мулькевич оставила прощальное письмо.

Читайте также, что на фронте погиб 27-летний пилот Александр Мигуля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВСУГибель героя