На войне погиб бывший мэр Умани Александр Цебрий: что известно

На фронте, защищая Украину, погиб предприниматель, общественный деятель и бывший мэр Умани Александр Цебрий.

РБК-Украина рассказывает, что известно о трагическом событии.

Что известно о смерти Александра Цебрия

О гибели защитника Украины сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Тяжелая потеря для Черкасской области. Как и всякий раз, когда гибнут наши воины. Защищая Украину, погиб Александр Цебрий. Бывший городской глава Умани", - написал он в своем Telegram.

Уточняется, что экс-мэр "встал в строй с первых дней полномасштабной войны".

"Славный воин. Смельчак. Надежный побратим. Командир пулеметного взвода. Младший сержант. Соболезнования семье! Соболезнования 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетьмана Ивана Выговского! Вечная память ГЕРОЮ! Честь и слава", - подытожил глава Черкасской ОВА.

Пост Табурца (скриншот: t.me/cherkaskaODA)

Основное о жизни и достижениях павшего защитника

Александр Цебрий родился 4 июня 1974 года в городе Умани Черкасской области.

Окончив в 1992 году Уманский филиал Черкасского КЭПК, на протяжении 1996-2004 годов он занимался предпринимательской деятельностью. В течение 2005-2014 годов возглавлял ООО "Круиз-Авто", после чего в марте 2014 года был избран секретарем Уманского городского совета.

С 30 мая 2014 года по 18 ноября 2015 исполнял обязанности Уманского городского главы. В октябре 2015 года был избран мэром Умани и оставался на этом посту до 2020 года.

Кроме того, Цебрий являлся основателем городского ОО автовладельцев "Умань", членом ОО "Рідна Умань", членом ревизионной комиссии объединения "Клуб мерів".

На протяжении 2010-2014 гг. - депутат и председатель постоянной комиссии по вопросам развития производства, предпринимательства, инвестиционной и внешнеэкономической политики Уманского городского совета VI созыва.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Цебрий вступил в ряды ВСУ. Служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетьмана Выговского (был младшим сержантом и командиром пулеметного взвода).

Александр Цебрий и Чарли (фото: facebook.com/Oleksandr.Tsebriy)

В марте 2024 года президент Владимир Зеленский наградил Александра орденом "За мужество" ІІІ степени.

Награду уманцу вручил главнокомандующий ВСУ - генерал-полковник Александр Сырский.

Между боями Александр Цебрий вел на своей странице в Facebook "дневник защитника".