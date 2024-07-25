На войне погиб бывший мэр Умани Александр Цебрий: что известно
На фронте, защищая Украину, погиб предприниматель, общественный деятель и бывший мэр Умани Александр Цебрий.
РБК-Украина рассказывает, что известно о трагическом событии.
Что известно о смерти Александра Цебрия
О гибели защитника Украины сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
"Тяжелая потеря для Черкасской области. Как и всякий раз, когда гибнут наши воины. Защищая Украину, погиб Александр Цебрий. Бывший городской глава Умани", - написал он в своем Telegram.
Уточняется, что экс-мэр "встал в строй с первых дней полномасштабной войны".
"Славный воин. Смельчак. Надежный побратим. Командир пулеметного взвода. Младший сержант. Соболезнования семье! Соболезнования 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетьмана Ивана Выговского! Вечная память ГЕРОЮ! Честь и слава", - подытожил глава Черкасской ОВА.
Пост Табурца (скриншот: t.me/cherkaskaODA)
Основное о жизни и достижениях павшего защитника
Александр Цебрий родился 4 июня 1974 года в городе Умани Черкасской области.
Окончив в 1992 году Уманский филиал Черкасского КЭПК, на протяжении 1996-2004 годов он занимался предпринимательской деятельностью. В течение 2005-2014 годов возглавлял ООО "Круиз-Авто", после чего в марте 2014 года был избран секретарем Уманского городского совета.
С 30 мая 2014 года по 18 ноября 2015 исполнял обязанности Уманского городского главы. В октябре 2015 года был избран мэром Умани и оставался на этом посту до 2020 года.
Кроме того, Цебрий являлся основателем городского ОО автовладельцев "Умань", членом ОО "Рідна Умань", членом ревизионной комиссии объединения "Клуб мерів".
На протяжении 2010-2014 гг. - депутат и председатель постоянной комиссии по вопросам развития производства, предпринимательства, инвестиционной и внешнеэкономической политики Уманского городского совета VI созыва.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Цебрий вступил в ряды ВСУ. Служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетьмана Выговского (был младшим сержантом и командиром пулеметного взвода).
Александр Цебрий и Чарли (фото: facebook.com/Oleksandr.Tsebriy)
В марте 2024 года президент Владимир Зеленский наградил Александра орденом "За мужество" ІІІ степени.
Награду уманцу вручил главнокомандующий ВСУ - генерал-полковник Александр Сырский.
Между боями Александр Цебрий вел на своей странице в Facebook "дневник защитника".
Напомним, ранее мы рассказывали о смерти 18-летнего сына главы Львовской ОВА Козицкого.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Telegram-канал "Ігор Табурець - Начальник Черкаської ОВА", страница Александра Цебрия в Facebook, Wikipedia.
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