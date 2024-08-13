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На войне погиб гражданин Польши Пшемислав Расевич-Кучинский, его похоронят во Львове

Иллюстративное фото: на войне погиб гражданин Польши Пшемислав Расевич-Кучинский (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В среду, 14 августа, во Львове попрощаются с военнослужащим Пшемиславом Расевичем-Кучинским. Он погиб на войне, защищая Украину от российских окупантов.

Об этом сообщает мэр Львова Андрея Садового в Facebook.

Как сообщил Садовый, мужчина родился в городе Гдыня. Он занимался волонтерской и общественной деятельностью.

С начала полномасштабного вторжения решил стать на защиту Украины и присоединился к Интернациональному легиону.

Пшемислав Расевич-Кучинский погиб при выполнении задания.

"Пшемислав завещал, чтобы его похоронили во Львове на Лычаковском кладбище. Прощание состоится завтра в 14:00 в Гарнизонном храме. Вечная Память Защитнику, который боролся за нашу свободу", - написал Садовый.

Фото: Пшемислав Расевич-Кучинский (facebook.com/andriy.sadovyi)

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что, защищая Украину на фронте, погиб грузинский доброволец Бондо Гагнидзе.

Читайте также, что известно о погибшем волонтере и боевом медике Питере Фуше из Великобритании.

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