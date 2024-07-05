На войне погиб член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский: что известно

"Трагическая новость… Погиб Герой, Защитник Украины, член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский "Ирландец". Владимир отдал свою жизнь за нашу страну, за наши с вами мирные дни, за наше свободное настоящее и будущее", - говорится в сообщении пресс-службы.

О времени и месте церемонии прощания с Владимиром сообщат позже.

Владимир Сергиевский (фото: facebook.com/kyivrada.youth)

Чем запомнился Владимир Сергиевский

С 2018 года Владимир работал в "Киев Милитари Хаб". Там он занимался спортивным направлением, а позже перешел в КО "Муниципальная Охрана".

Уже находясь на передовой, Сергеевский был активным членом Всеукраинского профсоюза защитников Украины, спортсменов и работников сфер.

Владимир Сергиевский был активным участником общественной жизни, на фотографиях - слева (фото: facebook.com/vladimir.geay)

Известно, что Владимир с первых дней полномасштабной войны присоединился к обороне Киевской области. После этого он уехал под Бахмут, где в июле 2022 года получил ранение. Однако, поправившись, вернулся на фронт.

Недавно Владимир Сергиевский стал главой ОО "Совет ветеранов АТО" Днепровского района Киева.

У воина осталась маленькая дочь (фото: facebook.com/vladimir.geay)

Последний бой Герой принял под Кураховым. У него осталась маленькая дочь. Владимиру было 31 год.