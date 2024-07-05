На войне погиб член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский: что известно
4 июля стало известно о гибели члена Киевского городского молодежного совета Владимира Сергиевского с позывным "Ирландцем". Он служил в бригаде Черных запорожцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской молодежный совет.
"Трагическая новость… Погиб Герой, Защитник Украины, член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский "Ирландец". Владимир отдал свою жизнь за нашу страну, за наши с вами мирные дни, за наше свободное настоящее и будущее", - говорится в сообщении пресс-службы.
О времени и месте церемонии прощания с Владимиром сообщат позже.
Владимир Сергиевский (фото: facebook.com/kyivrada.youth)
Чем запомнился Владимир Сергиевский
С 2018 года Владимир работал в "Киев Милитари Хаб". Там он занимался спортивным направлением, а позже перешел в КО "Муниципальная Охрана".
Уже находясь на передовой, Сергеевский был активным членом Всеукраинского профсоюза защитников Украины, спортсменов и работников сфер.
Владимир Сергиевский был активным участником общественной жизни, на фотографиях - слева (фото: facebook.com/vladimir.geay)
Известно, что Владимир с первых дней полномасштабной войны присоединился к обороне Киевской области. После этого он уехал под Бахмут, где в июле 2022 года получил ранение. Однако, поправившись, вернулся на фронт.
Недавно Владимир Сергиевский стал главой ОО "Совет ветеранов АТО" Днепровского района Киева.
У воина осталась маленькая дочь (фото: facebook.com/vladimir.geay)
Последний бой Герой принял под Кураховым. У него осталась маленькая дочь. Владимиру было 31 год.
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