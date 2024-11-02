В войне за Украину погиб тайваньский доброволец

Напомним, недавно на фронте в Украине погиб 22-летний доброволец из Польши.

Также мы сообщали, что в Херсоне во время обстрела 14 августа погибли два волонтера благотворительного фонда "Мави Хиляль Украина", которые раздавали воду местным жителям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.