В войне за Украину погиб тайваньский доброволец

В Украине погиб тайваньский воин-доброволец. Спецназовец в отставке погиб от российских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на China Times News.
Фото: спецназовец в отставке Ву Чжунда (chinatimes.com)
Напомним, недавно на фронте в Украине погиб 22-летний доброволец из Польши.
Также мы сообщали, что в Херсоне во время обстрела 14 августа погибли два волонтера благотворительного фонда "Мави Хиляль Украина", которые раздавали воду местным жителям.
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