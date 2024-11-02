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В войне за Украину погиб тайваньский доброволец

Фото: в войне за Украину погиб тайваньский доброволец (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине погиб тайваньский воин-доброволец. Спецназовец в отставке погиб от российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на China Times News.

Фото: спецназовец в отставке Ву Чжунда (chinatimes.com)

Напомним, недавно на фронте в Украине погиб 22-летний доброволец из Польши.

Также мы сообщали, что в Херсоне во время обстрела 14 августа погибли два волонтера благотворительного фонда "Мави Хиляль Украина", которые раздавали воду местным жителям.

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