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В войне за Украину погиб тайваньский доброволец

Украина, Суббота 02 ноября 2024 18:36
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В войне за Украину погиб тайваньский доброволец Фото: в войне за Украину погиб тайваньский доброволец (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине погиб тайваньский воин-доброволец. Спецназовец в отставке погиб от российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на China Times News.

По данным издания, в Украине остаются шесть наемников-добровольцев, которые присоединились к Украинской регулярной добровольческой армии.

В то же время ведение сообщило, что освободившийся из армейского спецназа наемник и присоединившийся к украинской армии Ву Чжунда был убит вчера во время жестокого обстрела на украинском поле боя.

吳忠達與烏克蘭同袍在戰場上合影。(翻攝中華民國海軍陸戰隊備役士官長全國協會臉書)

Фото: спецназовец в отставке Ву Чжунда (chinatimes.com)

Он стал уже вторым гражданином Тайваня, погибшим на украинском поле боя.

Первым гражданином Тайваня, погибшим на поле боя в Украине, был 25-летний юноша Цзэн Шенгуан, живший в Хуаляне.

После вступления в Украинскую добровольческую армию, он воевал в Луганске на востоке Украины, однако погиб от кровопотери в ноябре 2022 года.

По предварительной информации, Украина обеспечит пенсию в размере 12 миллионов гривен иностранным наемникам, погибшим на войне, но их семьи должны подать документы в Украину.

Напомним, недавно на фронте в Украине погиб 22-летний доброволец из Польши.

Также мы сообщали, что в Херсоне во время обстрела 14 августа погибли два волонтера благотворительного фонда "Мави Хиляль Украина", которые раздавали воду местным жителям.

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