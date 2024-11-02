В войне за Украину погиб тайваньский доброволец
В Украине погиб тайваньский воин-доброволец. Спецназовец в отставке погиб от российских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на China Times News.
По данным издания, в Украине остаются шесть наемников-добровольцев, которые присоединились к Украинской регулярной добровольческой армии.
В то же время ведение сообщило, что освободившийся из армейского спецназа наемник и присоединившийся к украинской армии Ву Чжунда был убит вчера во время жестокого обстрела на украинском поле боя.
Фото: спецназовец в отставке Ву Чжунда (chinatimes.com)
Он стал уже вторым гражданином Тайваня, погибшим на украинском поле боя.
Первым гражданином Тайваня, погибшим на поле боя в Украине, был 25-летний юноша Цзэн Шенгуан, живший в Хуаляне.
После вступления в Украинскую добровольческую армию, он воевал в Луганске на востоке Украины, однако погиб от кровопотери в ноябре 2022 года.
По предварительной информации, Украина обеспечит пенсию в размере 12 миллионов гривен иностранным наемникам, погибшим на войне, но их семьи должны подать документы в Украину.
Напомним, недавно на фронте в Украине погиб 22-летний доброволец из Польши.
Также мы сообщали, что в Херсоне во время обстрела 14 августа погибли два волонтера благотворительного фонда "Мави Хиляль Украина", которые раздавали воду местным жителям.
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