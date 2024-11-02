В Украине погиб тайваньский воин-доброволец. Спецназовец в отставке погиб от российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на China Times News .

По данным издания, в Украине остаются шесть наемников-добровольцев, которые присоединились к Украинской регулярной добровольческой армии.

В то же время ведение сообщило, что освободившийся из армейского спецназа наемник и присоединившийся к украинской армии Ву Чжунда был убит вчера во время жестокого обстрела на украинском поле боя.

Фото: спецназовец в отставке Ву Чжунда (chinatimes.com)

Он стал уже вторым гражданином Тайваня, погибшим на украинском поле боя.

Первым гражданином Тайваня, погибшим на поле боя в Украине, был 25-летний юноша Цзэн Шенгуан, живший в Хуаляне.

После вступления в Украинскую добровольческую армию, он воевал в Луганске на востоке Украины, однако погиб от кровопотери в ноябре 2022 года.