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На войне в Украине погиб волонтер из Австралии

Харьковская область, Понедельник 12 мая 2025 17:51
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На войне в Украине погиб волонтер из Австралии Фото: недалеко от Изюма погиб волонтер из Австралии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Волонтер гуманитарной организации из Австралии погиб от ранений, полученных при взрыве усовершенствованного взрывного устройства в здании неподалеку Изюма Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Как отмечает издание, премьер-министр Австралии Энтони Албанезе подтвердил смерть гражданина своей страны, после сообщений в СМИ о том, что работник благотворительной организации погиб в результате взрыва усовершенствованного взрывного устройства в здании.

"Я могу подтвердить, что он не участвовал в конфликте, он был волонтером в гуманитарной организации", - сказал он, добавив, что правительство оказывает поддержку семье мужчины.

В то же время премьер не предоставил никаких подробностей гибели австралийского волонтера.

"Из уважения к частной жизни семьи и в соответствии с нашими обязательствами, пока существует ограничение относительно того, что мы можем говорить публично", - добавил он.

Албанезе призвал австралийцев воздержаться от поездок в Украину во время войны с Россией.

"Ситуация чрезвычайно опасна, и мы продолжаем настойчиво советовать всем австралийцам избегать поездок в Украину ни при каких обстоятельствах", - отметил премьер.

По данным СМИ, которые ссылались на неназванный военный источник в Украине, австралийский волонтер, имя которого не называется, и его британский коллега погибли на прошлой неделе вблизи города Изюм в Харьковской области от ранений, полученных при взрыве усовершенствованного взрывного устройства в здании.

Отмечается, что австралиец работал на американскую организацию Prevail Together. Она оказывает поддержку украинским правительственным учреждениям в разминировании, а также медицинской и гуманитарной помощи.

"Мы все еще собираем информацию и сотрудничаем с военными и полицейскими чиновниками, чтобы раскрыть детали", - заявили в организации.

Гибель иностранцев на войне в Украине

Напомним, недавно мы сообщали, что во время боевых действий на востоке Украины погиб или пропал без вести 20-летний доброволец из Финляндии.

В январе под Покровском погиб 19-летний гражданин Польши Филипп Антосяк. Он оставил обучение в Британии и присоединился добровольцем к украинскому подразделению ударных дронов.

Также на российско-украинской войне погиб 30-летний доброволец из Австрии Рихард С.

В начале января стало известно о гибели 26-летнего добровольца из Шотландии Джордана Маклахлана, который воевал за Украину с 2022 года.

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Австралия Изюм Харьков Война в Украине Волонтеры
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