На войне в Украине погиб волонтер из Австралии

Волонтер гуманитарной организации из Австралии погиб от ранений, полученных при взрыве усовершенствованного взрывного устройства в здании неподалеку Изюма Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent .

Как отмечает издание, премьер-министр Австралии Энтони Албанезе подтвердил смерть гражданина своей страны, после сообщений в СМИ о том, что работник благотворительной организации погиб в результате взрыва усовершенствованного взрывного устройства в здании.

"Я могу подтвердить, что он не участвовал в конфликте, он был волонтером в гуманитарной организации", - сказал он, добавив, что правительство оказывает поддержку семье мужчины.

В то же время премьер не предоставил никаких подробностей гибели австралийского волонтера.

"Из уважения к частной жизни семьи и в соответствии с нашими обязательствами, пока существует ограничение относительно того, что мы можем говорить публично", - добавил он.

Албанезе призвал австралийцев воздержаться от поездок в Украину во время войны с Россией.

"Ситуация чрезвычайно опасна, и мы продолжаем настойчиво советовать всем австралийцам избегать поездок в Украину ни при каких обстоятельствах", - отметил премьер.

По данным СМИ, которые ссылались на неназванный военный источник в Украине, австралийский волонтер, имя которого не называется, и его британский коллега погибли на прошлой неделе вблизи города Изюм в Харьковской области от ранений, полученных при взрыве усовершенствованного взрывного устройства в здании.

Отмечается, что австралиец работал на американскую организацию Prevail Together. Она оказывает поддержку украинским правительственным учреждениям в разминировании, а также медицинской и гуманитарной помощи.

"Мы все еще собираем информацию и сотрудничаем с военными и полицейскими чиновниками, чтобы раскрыть детали", - заявили в организации.