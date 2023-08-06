На войне в Украине погиб еще один белорусский доброволец

Информацию издания подтвердил один из бойцов легиона, воевавший вместе с павшим воином.

По предварительным данным, гражданин Беларуси погиб в субботу, 5 августа, в боях на территории Донецкой области. Имя и позывной героя не разглашают.

Участие белорусов в войне

Напомним, на стороне Украины в войне против России воюют белорусские добровольцы. Часть из них сформировала полк имени Кастуся Калиновского.

В конце июля стало известно, что на войне в Украине погибли четверо белорусских добровольцев из батальонов "Литвин" и "Волат".

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