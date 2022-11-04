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На войне в Украине погиб еще один американский доброволец, - СМИ

Фото: На войне в Украине погиб еще один американский доброволец (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

23-летний житель штата Вашингтон Скайлер Джеймс Грэггс погиб на войне в Украине. Парень воевал в составе Интернационального легиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Beast.

Отец Скайлера и командир его подразделения подтвердили смерть военного журналиста. Командир заявил, что Скайлер умер героем и что он был очень храбрым мужчиной с большим сердцем.

По данным The Daily Beast, гражданин США Скайлер погиб на северо-востоке Украины. Там подразделение Интернационального легиона попало под артиллерийский обстрел в последнюю неделю октября. В результате атаки несколько человек были ранены.

Скайлер присоединилась к Интернациональному легиону в апреле. Через два месяца, в июне, он был ранен под Харьковом на востоке Украины, когда на позиции Скайлера у линии фронта попала взрывчатка. Несмотря на травмы, он был полон решимости вернуться на передовую. Парень вспомнил, как российский танк наехал на гражданскую машину, вдохновившую его на действия и вступление в борьбу с армией РФ.

"Я не мог просто сидеть в стороне. У меня было что-то сделать, у меня есть друзья в Украине. Это так ужасно, что происходит", - заявлял доброволец.

В своем родном городе штата Вашингтон на острове Оркас Скайлер жил со своим отцом, против его отъезда в Украину. Но молодой человек был непоколебимым и принял решение тайком убежать из дома и отправиться добровольцем в Украину, несмотря на отсутствие военного опыта.

"Знаете, Скайлер всегда хотел отдать все, а если умирал, то хотел, чтобы он подал пример и прожил свою жизнь полноценно", - заявил отец погибшего.

Напомним, в октябре сообщалось, что в Донбассе погиб гражданин США.

Ранее стало известно, что гражданин США Стивен Забельски погиб во время боевых действий в Украине 15 мая.

Также мы писали, что посольство США в Киеве призывает американцев уехать из Украины, когда это будет безопасно. Такой призыв был сделан из-за массированных российских атак по Украине.

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