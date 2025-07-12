На войне в Украине погиб доброволец из Венгрии, - СМИ

Как пишет издание, 24 мая во время боевых действий с российскими захватчиками в Украине погиб 21-летний гражданин Венгрии Беньямин Асер, который воевал на волонтерских началах на стороне Украины.

Информацию подтвердили неофициально украинские и венгерские источники, а также отец погибшего.

Беньямин Асер родился в 2004 году. Сначала он служил по контракту в Силах обороны Венгрии, но в марте 2023 года не вернулся на службу, что повлекло уголовное производство против него.

По данным источников, парень сообщил командованию, что планирует воевать в Украине.

По неподтвержденной информации, Асер служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде - элитном подразделении, которое является отделением от бригады специальных операций "Азов". Он погиб вскоре после своего 21-летия.

Венгерская дипломатия ведет переговоры о возвращении тела погибшего домой.

Его отец, который сейчас проживает в Канаде, планирует организовать похороны сына или в Киеве, или в Торонто. Он подчеркнул, что не намерен хоронить сына в Венгрии из-за личных обстоятельств.

"Другой аспект заключается в том, что Беньямин явно стал на сторону украинского народа своими действиями и решениями, и он, очевидно, никогда бы не вернулся в Венгрию из-за общеизвестных правовых последствий", - отметил отец.