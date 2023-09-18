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На войне в Украине погиб доброволец из Грузии

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На войне в Украине погиб еще один доброволец из Грузии. Он помогал ВСУ бороться с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Грузинского легиона Мамуки Мамулашвили.

"К сожалению, сегодня мы потеряли одного из лучших легионеров", - говорится в заявлении.

Позже Мамулашвили сообщил, что погиб лидер 4 группы Закро Шубидзе.

Фото: Мамулашвилии Шубидзе (facebook.com/MamukaLegion)

"Самый добрый человек, которого я встречал во время этой войны! Наша последняя встреча два дня назад. Покойся с миром", - написал глава Грузинского легиона.

Участие грузинских добровольцев на войне в Украине

Добровольцы из Грузии присоединились к Силам обороны еще в 2014 году, когда РФ начала оккупацию части Донецкой и Луганской областей. В 2022 году грузинские добровольцы снова присоединились к ВСУ.

В июле прошлого года стало известно, что гражданин Грузии погиб в Луганской области. Он воевал против оккупантов.

Уже в июле этого года стало известно, что в Украине погибли ветераны российско-грузинской войны 2008 Малхаз Квижинадзе и Джонни Одишвили. Их тела вернули Грузии.

О том, почему Украину до сих пор не берут в НАТО, чем это сродни ситуации с Грузией, как грузины относятся к собственным властям и что такое - российская армия, в интервью РБК-Украина рассказал глава Грузинского легиона Мамука Мамулашвили.

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