На войне в Украине погиб доброволец из Италии, - СМИ

Как пишет издание, из-за того, что тело бойца сейчас находится на временно подконтрольной врагу территории - возможности вернуть его нет. Боевые товарищи погибшего уже сообщили семье бойца печальную новость, которая пока не была официально подтверждена. Сейчас итальянец считается "пропавшим без вести".

"Его сослуживцы уже оплакивают его смерть, но ждут, когда его семья решит, стоит ли рассказывать им подробности его боя, который закончился трагедией", - добавляет издание.

le Repubblica отмечает, что погибший стал шестым итальянцем, который погиб, защищая Украину от российских оккупантов.