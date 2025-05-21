ua en ru
Ср, 21 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

На войне в Украине погиб доброволец из Италии, - СМИ

Среда 21 мая 2025 15:21
UA EN RU
На войне в Украине погиб доброволец из Италии, - СМИ Иллюстративное фото: на войне в Украине погиб доброволец из Италии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время полномасштабной войны в Украине погиб итальянец, который был бойцом Национального легиона. Сейчас его тело находится на временно подконтрольной территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на le Repubblica.

Как пишет издание, из-за того, что тело бойца сейчас находится на временно подконтрольной врагу территории - возможности вернуть его нет. Боевые товарищи погибшего уже сообщили семье бойца печальную новость, которая пока не была официально подтверждена. Сейчас итальянец считается "пропавшим без вести".

"Его сослуживцы уже оплакивают его смерть, но ждут, когда его семья решит, стоит ли рассказывать им подробности его боя, который закончился трагедией", - добавляет издание.

le Repubblica отмечает, что погибший стал шестым итальянцем, который погиб, защищая Украину от российских оккупантов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в январе текущего года под Покровском погиб 19-летний гражданин Польши Филипп Антосяк, который бросил обучение в Британии и присоединился добровольцем к украинскому подразделению ударных дронов.

Также на войне погиб 30-летний доброволец из Австрии Рихард С.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Италия
NEWS
Портнова застрелили в Мадриде: что известно на данный момент
Портнова застрелили в Мадриде: что известно на данный момент
DAILY
Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич