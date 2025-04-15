На войне в Украине погиб 20-летний доброволец из Финляндии, - Yle

Во время боевых действий на востоке Украины погиб или пропал без вести 20-летний доброволец из Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

По информации издания, парень отправился из Финляндии несколько месяцев назад, чтобы добровольно вступить в ряды ВСУ.

СМИ утверждают, что мужчина погиб на войне в Украине. В то же время Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что финский гражданин либо погиб, либо пропал без вести на востоке Украины в воскресенье, 13 апреля.

Руководитель отдела консульских дел министерства Юсси Таннер заявил, что финские власти контактируют с украинскими коллегами по поводу этого дела.