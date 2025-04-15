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На войне в Украине погиб 20-летний доброволец из Финляндии, - Yle

Вторник 15 апреля 2025 16:17
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На войне в Украине погиб 20-летний доброволец из Финляндии, - Yle Фото: на войне в Украине погиб 20-летний доброволец из Финляндии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во время боевых действий на востоке Украины погиб или пропал без вести 20-летний доброволец из Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По информации издания, парень отправился из Финляндии несколько месяцев назад, чтобы добровольно вступить в ряды ВСУ.

СМИ утверждают, что мужчина погиб на войне в Украине. В то же время Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что финский гражданин либо погиб, либо пропал без вести на востоке Украины в воскресенье, 13 апреля.

Руководитель отдела консульских дел министерства Юсси Таннер заявил, что финские власти контактируют с украинскими коллегами по поводу этого дела.

Напомним, в январе под Покровском погиб 19-летний гражданин Польши Филипп Антосяк. Он оставил обучение в Великобритании и присоединился добровольцем к украинскому подразделению ударных дронов.

Также на российско-украинской войне погиб 30-летний доброволец из Австрии Рихард С.

В начале января стало известно о гибели 26-летнего добровольца из Шотландии Джордана Маклахлана, который воевал за Украину с 2022 года.

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