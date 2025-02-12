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На войне в Украине впервые погиб гражданин Швейцарии

Швейцария, Среда 12 февраля 2025 15:00
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На войне в Украине впервые погиб гражданин Швейцарии Фото: в Швейцарии подтвердили смерть своего гражданина на войне в Украине (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Министерство иностранных дел Швейцарии подтвердило первую гибель своего гражданина на войне в Украине, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ. О смерти иностранного гражданина стало известно в начале года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на srf.ch.

"В начале года посольство Швейцарии в Киеве получило от украинской армии информацию о том, что гражданин Швейцарии, очевидно, погиб во время боевых действий", - заявили в ведомстве.

В министерстве сообщили, что поддерживают связь с родными погибшего. А в Киеве на мемориале погибшим героям установили швейцарский флаг.

Однако подробности гибели швейцарца не разглашаются. Неизвестно, в каком подразделении служил военный и где воевал. Военная юстиция Швейцарии сообщила изданию, что не знакома с этим делом.

Издание обращает внимание, что такое казалось бы странное умалчивание гибели бойца объясняется законодательством страны. Швейцария запрещает своим гражданам вступать на военную службу в любую иностранную армию. За нарушение законодательства добровольцам грозит штраф и даже до 3 лет тюрьмы.

Неизвестно, сколько еще швейцарцев сегодня воюют за Украину. Но военная юстиция Швейцарии возбудила 13 уголовных дел по военной службе за рубежом.

Президент Владимир Зеленский, напомним, подписал закон, который позволяет иностранцам служить в украинской армии. Но гражданам других стран для этого придется пройти специальную проверку. Одним из ее этапов, по новым правилам, будет прохождение полиграфа.

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