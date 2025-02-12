На войне в Украине впервые погиб гражданин Швейцарии

Министерство иностранных дел Швейцарии подтвердило первую гибель своего гражданина на войне в Украине, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ. О смерти иностранного гражданина стало известно в начале года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на srf.ch .

"В начале года посольство Швейцарии в Киеве получило от украинской армии информацию о том, что гражданин Швейцарии, очевидно, погиб во время боевых действий", - заявили в ведомстве.

В министерстве сообщили, что поддерживают связь с родными погибшего. А в Киеве на мемориале погибшим героям установили швейцарский флаг.

Однако подробности гибели швейцарца не разглашаются. Неизвестно, в каком подразделении служил военный и где воевал. Военная юстиция Швейцарии сообщила изданию, что не знакома с этим делом.

Издание обращает внимание, что такое казалось бы странное умалчивание гибели бойца объясняется законодательством страны. Швейцария запрещает своим гражданам вступать на военную службу в любую иностранную армию. За нарушение законодательства добровольцам грозит штраф и даже до 3 лет тюрьмы.

Неизвестно, сколько еще швейцарцев сегодня воюют за Украину. Но военная юстиция Швейцарии возбудила 13 уголовных дел по военной службе за рубежом.