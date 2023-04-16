"Войны продолжают сеять смерть". Папа Римский помолился за мир между Украиной и РФ

"Я хочу выразить свою близость всем братьям и сестрам, которые, особенно на Востоке, празднуют сегодня Пасху: Возлюбленные, да пребудет с вами Воскресший Господь и да наполнит вас Своим Святым Духом! Счастливой Пасхи вам всем. К сожалению, в резком контрасте с пасхальным посланием, войны продолжаются и продолжают сеять смерть ужасающими способами", - заявил он.

Понтифик попросил помолиться за жертв насильственных смертей от рук человека.

"Давайте скорбеть об этих злодеяниях и молиться о жертвах, прося Бога, чтобы мир больше не испытывал ужас насильственной смерти от рук человека, но чудо жизни, которую Он дарует и обновляет Своей благодатью", - заявив Папа Римский.

Франциск также помолился за Украину и РФ.

"Пусть Господь будет с ними и поможет им установить мир", - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе Папа Римский Франциск упомянул о войне в Украине, а также обратился к россиянам.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел раскритиковали Ватикан из-за приравнивания Украины и России.

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