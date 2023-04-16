RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Войны продолжают сеять смерть". Папа Римский помолился за мир между Украиной и РФ

Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Папа Римский Франциск поздравил и выразил близость восточным христианам, которые сегодня празднуют Пасху. Он помолился за граждан Украины и РФ, чтобы "Господь помог им установить мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

"Я хочу выразить свою близость всем братьям и сестрам, которые, особенно на Востоке, празднуют сегодня Пасху: Возлюбленные, да пребудет с вами Воскресший Господь и да наполнит вас Своим Святым Духом! Счастливой Пасхи вам всем. К сожалению, в резком контрасте с пасхальным посланием, войны продолжаются и продолжают сеять смерть ужасающими способами", - заявил он.

Понтифик попросил помолиться за жертв насильственных смертей от рук человека.

"Давайте скорбеть об этих злодеяниях и молиться о жертвах, прося Бога, чтобы мир больше не испытывал ужас насильственной смерти от рук человека, но чудо жизни, которую Он дарует и обновляет Своей благодатью", - заявив Папа Римский.

Франциск также помолился за Украину и РФ.

"Пусть Господь будет с ними и поможет им установить мир", - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе Папа Римский Франциск упомянул о войне в Украине, а также обратился к россиянам.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел раскритиковали Ватикан из-за приравнивания Украины и России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Папа римскийВойна России против Украины