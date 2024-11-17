До войны был слесарем. Стрелец-зенитчик сбил крылатую ракету на востоке Украины (видео)

Украинский военный с помощью ЗРК Игла сбил крылатую ракету на востоке Украины. До полномасштабного вторжения мужчина работал слесарем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".
"Наши защитники каждый день делают все возможное, чтобы защитить наше государство. На видео меткий выстрел стрелка - зенитчика солдата Вячеслава, сбивающего российскую крылатую ракету на восточных рубежах Украины", - сообщили военные.
Сам Вячеслав рассказал, что до полномасштабного вторжения он работал слесарем.
"Воспитываю 2 дочери. Когда началась война, решил мобилизоваться в армию защищать Украину и бороться за будущее своих детей", - подчеркнул он.
Мужчина также отметил, что сейчас вместе с собратьями каждую ночь дежурит в мобильных огневых группах.
"Сбиваем и радуемся, что враждебная цель не достигла своей цели!", - подчеркнул он.
Напомним, ранее сегодня мы сообщали, что украинская военная сбила ракету из комплекса "Игла".
В то же время мы показывали, как Нацгвардейцы сбили крылатую ракету из пулемета Browning.
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