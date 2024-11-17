До войны был слесарем. Стрелец-зенитчик сбил крылатую ракету на востоке Украины (видео)

"Наши защитники каждый день делают все возможное, чтобы защитить наше государство. На видео меткий выстрел стрелка - зенитчика солдата Вячеслава, сбивающего российскую крылатую ракету на восточных рубежах Украины", - сообщили военные.

Сам Вячеслав рассказал, что до полномасштабного вторжения он работал слесарем.

"Воспитываю 2 дочери. Когда началась война, решил мобилизоваться в армию защищать Украину и бороться за будущее своих детей", - подчеркнул он.

Мужчина также отметил, что сейчас вместе с собратьями каждую ночь дежурит в мобильных огневых группах.

"Сбиваем и радуемся, что враждебная цель не достигла своей цели!", - подчеркнул он.