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До войны был слесарем. Стрелец-зенитчик сбил крылатую ракету на востоке Украины (видео)

Украина, Воскресенье 17 ноября 2024 21:36
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До войны был слесарем. Стрелец-зенитчик сбил крылатую ракету на востоке Украины (видео) Фото: зенитчик сбил крылатую ракету на востоке Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский военный с помощью ЗРК Игла сбил крылатую ракету на востоке Украины. До полномасштабного вторжения мужчина работал слесарем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

"Наши защитники каждый день делают все возможное, чтобы защитить наше государство. На видео меткий выстрел стрелка - зенитчика солдата Вячеслава, сбивающего российскую крылатую ракету на восточных рубежах Украины", - сообщили военные.

Сам Вячеслав рассказал, что до полномасштабного вторжения он работал слесарем.

"Воспитываю 2 дочери. Когда началась война, решил мобилизоваться в армию защищать Украину и бороться за будущее своих детей", - подчеркнул он.

Мужчина также отметил, что сейчас вместе с собратьями каждую ночь дежурит в мобильных огневых группах.

"Сбиваем и радуемся, что враждебная цель не достигла своей цели!", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сегодня мы сообщали, что украинская военная сбила ракету из комплекса "Игла".

В то же время мы показывали, как Нацгвардейцы сбили крылатую ракету из пулемета Browning.

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