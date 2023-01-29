Война выставляет жесткие счета убийцам, - Подоляк о "взрывной ночи" в Иране

"Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам", - пишет Подоляк.

Советник главы Офиса президента напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Россия прибегла к бесконечной мобилизации, установлению ПРО в Москве, рытью окопов и подготовке бомбоубежищ.

Между тем, после помощи Кремлю Иран столкнулся с "взрывной ночкой".

"Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала", - пишет Подоляк.

Фото: прошлогодняя публикация Подоляка (mobile.twitter.com/Podolyak_M)