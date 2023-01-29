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Война выставляет жесткие счета убийцам, - Подоляк о "взрывной ночи" в Иране

Новина українською →
Воскресенье 29 января 2023 13:16
Война выставляет жесткие счета убийцам, - Подоляк о "взрывной ночи" в Иране Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Иране ночью прогремели мощные взрывы на ряде стратегических предприятий. Война выставляет жесткие счета для убийц и их участников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам", - пишет Подоляк.

Советник главы Офиса президента напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Россия прибегла к бесконечной мобилизации, установлению ПРО в Москве, рытью окопов и подготовке бомбоубежищ.

Между тем, после помощи Кремлю Иран столкнулся с "взрывной ночкой".

"Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала", - пишет Подоляк.

Война выставляет жесткие счета убийцам, - Подоляк о &quot;взрывной ночи&quot; в Иране

Фото: прошлогодняя публикация Подоляка (mobile.twitter.com/Podolyak_M)

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности ночных взрывов, произошедших ночью в Иране.

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Иран Офис президента
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