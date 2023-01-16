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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Война в Украине стала испытательным полигоном для новейшего оружия на поле боя, - CNN

Фото: Война в Украине стала испытательным полигоном для нового оружия на поле боя (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Соединенных Штатах будут изучать использование Вооруженными силами Украины реактивных систем залпового огня HIMARS. Война на Украине стала испытательным полигоном для инновационного оружия на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Проведение Украиной контрнаступательных операций стало благодаря инновациям на поле боя. ВСУ используют программное обеспечение отечественного производства, позволяющее с помощью обычного планшета или даже смартфона наводить артиллерию.

Издание отмечает, что в США оценили такой подход и заявили о его эффективности на поле боя. Американские офицеры сообщили CNN, что Украина - это "абсолютная оружейная лаборатория во всех смыслах". Разработчики HIMARS получили данные о том, как часто требуется техобслуживание установки в условиях столь интенсивного использования.

При использовании артиллерийских установок М777 выяснилось, что в ходе интенсивной стрельбы за короткий промежуток времени в стволе стираются резьбы, что делает ее менее точной. Один из офицеров США сообщил, что такие гаубицы в будущем могут не использовать, поскольку эти системы сложнее быстро перемещать, чтобы избежать ответного огня.

Издание отметило, что ВСУ внесли определенные тактические новшества. Командование приспособило свои операции к использованию групп пехоты из Javelin против колонн техники РФ под Киевом.

Кроме того, украинцы внесли тактические нововведения, когда командование приспособило свои операции к использованию групп пехоты из Javelin против российских колонн техники при попытке захвата Киева.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Украина получила более 4 тысяч единиц бронетехники, артиллерийских установок и других систем вооружений для борьбы с Россией. Сегодня НАТО направляет все больше летального оружия.

РБК-Украина писала о том, что уже в ближайшие недели Британия направит в Украину эскадрон танков Challenger 2 и 30 САУ AS90.

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