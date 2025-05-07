Война обнажила риски. Когда Европа добьет газовые связи с РФ и сорвет ли план Венгрия

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Когда Европа пережет "газовую пуповину" с Москвой?

Какие два этапа предлагает Евросоюз?

Какие меры готовят против российской нефти?

К чему обяжут Венгрию и Словакию?

При чем здесь ядерное топливо из России?

Сможет ли Венгрия заблокировать европейский план?

Что будет с планом, если прекратится война в Украине?

Евросоюз в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину запустил REPowerEU - план прекращения зависимости от российских энергоносителей. Внедряемые с 2022 года меры позволили сократить газовый импорт более чем на 60 млрд кубометров в год. Но по итогам 2024 года ЕС все еще получал 52 млрд кубометров газа, а также 13 млн тонн сырой нефти и более 2 800 тонн урана в обогащенном или топливном виде.

Накануне ЕС презентовал дорожную карту, в которой изложена дальнейшая стратегия. При этом она не затрагивает возможные будущие санкции. Предыдущие 16 пакетов запретили импорт угля и трубопроводной нефти, а также перегрузку российского сжиженного природного газа (СПГ) в европейских портах. В результате действий стран-участниц ЕС импорт газа сократился с 45% в 2021-м до 19% в 2024 году. А доля российской нефти сократилась с 27% до 3%.

"Европейский Союз посылает России четкий сигнал: вы больше не будете шантажировать наши страны-участницы. Мы больше не будем помогать наполнять военную казну Кремля. Ваш газ будет запрещен, а "теневой флот" - остановлен", - заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, представляя план во французском Страсбурге.

Как Европа сможет отказаться от российского газа до конца 2027 года

Россия неоднократно угрожала энергетической безопасности ЕС, в одностороннем порядке сокращая поставки газа в 2006, 2009, 2014 годах, а также перед и после вторжения в Украину в 2022 году.

"Война в Украине жестоко обнажила риски шантажа, экономического принуждения и ценовых потрясений... Теперь Европе пора полностью разорвать свои энергетические связи с ненадежным поставщиком. Энергия, поступающая на наш континент, не должна оплачивать агрессивную войну против Украины. Это наш долг перед нашими гражданами, нашими компаниями и нашими храбрыми украинскими друзьями", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

С 2021 по 2023 годы блок сократил импорт с 150 до 43 млрд кубометров, то есть более чем на 70%. Но в прошлом году тенденция прекратилась: импорт СПГ вырос с 18 до 20 млрд кубометров (на 12% по сравнению с 2023-м), а трубопроводного газа - с 25 до 32 млрд или на 26%.

Несколько стран-участниц принимали самостоятельные меры по сокращению, в том числе разрывая контракты. Однако даже после остановки транзита через Украину с начала 2025 года доля российского газа все еще составляет около 13%. В настоящее время 2/3 поставляется на основе долгосрочных контрактов и 1/3 - на спотовой (краткосрочной) основе.



Фото: как сокращался импорт российского газа в Евросоюз (инфографика ec.europa.eu)

С учетом отсутствия коммерческих стимулов, оставшиеся объемы вряд ли будут ликвидированы без действий со стороны Евросоюза. Поэтому в области газового импорта Еврокомиссия предлагает четыре шага.

Прозрачность и мониторинг как отправная точка. Проблема в том, что в Евросоюзе нет согласованной системы отслеживания российского импорта. Поэтому от европейских компаний потребуют раскрывать данные (например, об объемах и сроках), прописанные в контрактах с РФ, чтобы лучше прорабатывать альтернативные поставки. Для этого Еврокомиссия до июня представит новые законодательные меры.

Национальные планы. Еврокомиссия также подготовит законодательство, которое обяжет все страны-участницы контролировать отказ от российского газа. В национальных планах должны быть указаны объемы импорта по существующим контрактам, график отказа и альтернативные варианты поставок. Причем такие планы должны появиться до конца 2025 года.

Поэтапный запрет. Предлагается организовать полный отказ от российского газа в два этапа:

запрет на импорт по новым и существующим спотовым (краткосрочным) контрактам. Соответствующие меры представят тоже в июне. И запрет должен вступить в силу не позднее конца 2025 года.

запрет на импорт по долгосрочным контрактам. Из-за более значительных объемов трубопроводного газа и СПГ отказ потребует более длительного периода. Такой запрет должен вступить в силу не позднее 2027 года.

Диверсификация поставок. Предполагается, что заместить российский газ на европейском рынке помогут Норвегия, а также Румыния и Греция (с помощью Балтийского и Трансбалканского трубопроводов). Кроме того, продолжатся переговоры с поставщиками в Черноморском регионе, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Параллельно делается акцент на росте производства биогаза, биометана и чистого водорода.

Как Словакию и Венгрию заставят отказаться от российской нефти

Еще в 2022 году российская нефть составляла 27% импорта в ЕС, в то время как сейчас ее доля упала до 3%. Это является прямым следствием европейских санкций, запретивших морской импорт сырой нефти и нефтепродуктов. Тем не менее, по состоянию на конец 2024 года трубопроводная нефть из России составляла значительную долю в общем импорте для Чехии, Словакии и Венгрии. Эти три страны временно освобождены от санкционного режима Брюсселя.

В апреле был завершен проект TAL Plus, который позволит Чехии заменить российские поставки через Трансальпийский нефтепровод. Словакии и Венгрии, которые получают свыше 80% нефти с российского направления, предлагают постепенно замещать ее альтернативными поставками через трубопровод Adria (соединяет эти страны с морским терминалом в Хорватии).

В дорожной карте упоминается и "теневой флот" танкеров, на который опирается Москва для поддержки экспорта и обхода санкций. Это, как правила, старые суда, с неясной формой собственности и страхования, несущие угрозу экологических катастроф из-за потенциальных разливов нефти. Подчеркивается необходимость дальнейших действий для сдерживания "теневого флота".

Для отказа от российской нефти Еврокомиссия предлагает два шага.

Национальные планы. Венгрии и Словакии рекомендуется планировать и контролировать постепенный отказ. Брюссель отмечает наличие достаточной инфраструктуры. Поэтому потребует от Будапешта и Братиславы разработать такие планы до конца 2025 года, чтобы полностью заместить российскую нефть до 2027 года.

Ужесточение санкций. Для решения проблемы обхода нефтяных санкций с помощью "теневого флота" предлагается поощрять страны-участницы к усилению морского мониторинга и выявления подозрительных судов. Также запланировано развертывание соответствующей миссии ЕС. Ее представители смогут высаживаться на борт и осматривать танкеры в открытом море и исключительных экономических зонах стран Евросоюза.

Какие шаги предпримут в ядерном секторе

В отличие от газового сектора зависимость от России в газовом более многогранна. Москва поставляет продукцию и услуги в Евросоюзе по всему ядерному топливному циклу.

Эта зависимость наиболее высока в Финляндии, Чехии, Болгарии, Словакии и Венгрии, на атомных станциях которых действуют реакторы ВВЭР на российском топливе. Другие страны полагаются на Россию в плане ядерных материалов, запасных частей или услуг. Кроме того, она также занимает сильные позиции в поставках некоторых радиоизотопов для медицины.

За последнее время пять вышеуказанных стран достигли прогресса. Четыре из них подписали контракты на поставку альтернативного топлива. Однако, прежде чем оно заменит российское, его нужно протестировать и лицензировать в каждой из этих стран Евросоюза. Первые тестовые сборки загрузили в 2024 году в реакторы в Болгарии и Финляндии.

"Важные уроки могут быть извлечены из опыта Украины, где также есть прогресс в использовании нероссийских альтернативных видов топлива, включая опыт лицензирования и испытаний, связанных с ядерной безопасностью", - говорится в дорожной карте.

Отметим, на украинских атомных станциях так же установлены реакторы ВВЭР, и они уже продолжительное время переходят на американские сборки Westinghouse.

По итогам 2024 года более 14% переработанного урана в Евросоюз поставлялось из России. На нее также пришлось около 23% спроса на услуги по конверсии урана и около 24% - на услуги по обогащению. И хотя европейские компании объявили о расширении мощностей, первая новая обогатительная установка ожидается не ранее 2027 года. Наконец, есть большая зависимость от РФ в отношении стабильных радиоизотопов, используемых в дальнейшем в медицине для лечения рака.

С учетом, что пересмотр политики Евросоюза несет риски безопасности в кратко- и среднесрочной перспективе, предлагается постепенный отказ от российского урана, обогащенного урана и других ядерных материалов в три шага.

Меры против обогащенного урана. В июне Брюссель представит торговые меры, которые сделают импорт российского урана менее экономически выгодным. И если поставки по действующим контрактам будут продолжаться, то их продление и новые контракты больше не будут утверждаться.

Национальные планы. От Финляндии, Чехии, Болгарии, Словакии и Венгрии потребуют до конца 2025 года подать планы прекращения поставок российского ядерного топлива, услуг и запасных частей, а также по замене их европейскими альтернативами.

Наращивание производства в ЕС. Для этого будет создана новая структура - Европейская долина радиоизотопов. Она позволит удовлетворить внутренний спрос на медицинские радиоизотопы за счет собственного производства.

План не нравится Венгрии, но сможет ли она его заблокировать

Ожидаемо новый европейский план раскритиковали в пророссийской Венгрии. Министр иностранных дел Петер Сийярто назвал полный запрет энергоносителей из России до конца 2027 года серьезной ошибкой и якобы местью за "рациональную политику" по отношению к Украине.

"Мы отвергаем это, мы не готовы платить цену бездумной и безмерной помощи Украине. Мы не готовы платить цену за сверхбыстрое вступление Украины в Европейский союз", - заявил он и добавил, что считает решение Комиссии нарушением венгерского суверенитета.

Однако еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен дал понять, что Будапешт не сможет заблокировать план, в том числе предусматривающий запрет на закупки ядерного топлива для ее атомной станции "Пакш". По его словам, безусловно, дорожную карту еще должны одобрить Европарламент и страны ЕС.

"Но она должна быть одобрена квалифицированным большинством голосов, а не единогласно, как санкции. И план не будет продлеваться, после того как его примут, - это законодательство, и это навсегда. Поэтому если одна или несколько стран не будут выполнять закон, то у нас есть процедуры на этот случай", - добавил Йоргенсен, не уточняя, какие меры могут быть приняты в отношении несогласных стран.

Он также сказал, что даже в случае завершения российско-украинской войны Брюссель продолжит настаивать на полном запрете. "Мы готовим этот план вне зависимости от того, что происходит на переговорах", - подчеркнул еврокомиссар.

Отметим, под понятием квалифицированное большинство понимают голоса двух третей от общего количества 28 стран-участниц, которые представляют не менее 50% населения Евросоюза.