Война близка для всех в мире: Зеленский отреагировал на убийство волонтеров-иностранцев

"Сегодня вблизи города Часов Яр Донецкой области российские террористы ударили по машине волонтеров. Прямое попадание из ПТРК", - заявил он.

Президент добавил, что сейчас известно, что в результате обстрела погиб канадец Энтони Игнат и, вероятно, испанка Эмма Игуаль.

Кроме того, еще двое волонтеров доставлены в больницы Днепра. Это гражданин Германии Мавик Рубен и гражданин Швеции Йохан Матиас, им оказывается необходимая помощь.

"Этот российский обстрел снова-таки подтверждает, насколько близка война против Украины для всех в мире, кто действительно ценит человеческую жизнь и кто считает общим моральным долгом человечества остановить террор и победить зло", - заявил Зеленский.

Российский обстрел волонтеров

10 сентября иностранные волонтеры попали под вражеский артиллерийский огонь вблизи Часового Яра в Донецкой области.

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