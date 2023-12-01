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Выехал на "встречку". В центре Киева пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими

Фото: в Киеве на Печерске пьяный водитель устроил смертельное ДТП (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Владимир Костырин

В Печерском районе Киева вечером в пятницу, 1 декабря, пьяный водитель "Тойоты" выехал на встречную полосу и врезался в легковушку "Рено". В результате аварии погибли двое граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.

Правоохранители уточнили, что смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Староноводницкой. 

Обстоятельства ДТП

Было установлено, что водитель автомобиля "Тойота", двигаясь по проезжей части, выехал на встречную полосу движения, в результате чего столкнулся с машиной марки "Рено".

"Водитель и пассажир автомобиля "Рено" от полученных травм погибли на месте происшествия", - рассказали в полиции.

Также в НПУ сообщали, что виновником аварии стал гражданин другого государства, 1979 года рождения, который был за рулем "Тойоты". Мужчина, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Что грозит виновнику

Правоохранители задержали нарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Данные о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 286-1 УК (нарушение ПБДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).

Теперь виновнику смертельное ДТП грозит наказание до 10 лет заключения.

 

Место происшествия в центре Киева на Печерске (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Напомним, в середине ноября в Киеве задержали 20-летнюю девушку, которая на Audi устроила смертельное ДТП в Голосеевском районе, в результате чего погибли два человека. Суд отправил виновницу аварии в СИЗО без возможности внесения залога. Тогда также было установлено, что еще в июне ее лишили права вождения авто за езду в состоянии алкогольного опьянения.

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